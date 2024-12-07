В загоревшемся автобусе на юго-западе Москвы погиб человек
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ, трагический инцидент произошел в пятницу вечером, 6 декабря, на юго-западе Москвы на Голубинской улице.
По информации экстренных служб, там внезапно загорелся автобус. В ходе пожара один человек погиб и еще один пострадал. Последний был госпитализирован, сейчас за его жизнь борются медики.
«К настоящему времени пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте инцидента работает оперативная группа. Выясняются все подробности произошедшего. По факту случившегося назначена проверка.
Ранее сообщалось, что следователи Московской области возбудили уголовное дело после гибели двоих человек в результате пожара в частном доме в Богородском округе.