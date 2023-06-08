В ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные имена новорожденных в мае
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В Рязанской области в минувшем месяце новорожденных мальчиков чаще всего называли Артемами, Иванами, Дмитриями, а девочек – Викториями, Софиями, Василисами. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.
Отмечается, что также популярными были имена Матвей, Владислав, Егор, Анна, Валерия, Алиса.
Добавляется. Что среди редких и старинных имен зарегистрированы Евпатий, Кузьма, Мирослав, Назар, Елисей, Марфа, Евдокия, Есения, Таисия, Тамара и другие.