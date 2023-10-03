В западной части Москвы в эксплуатацию ввели физкультурный объект с двумя бассейнами

Стало известно, что в районе Внуково был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами под названием «Пегас». Сообщается, что общая площадь нового объекта превысила четыре тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС .

Как выяснилось, он предназначен для того, чтобы в его стенах проводились обучающие занятия. Также он необходим не только для оздоровительного плавания, но и для серьезной силовой и физической подготовки жителей Москвы.

Отмечается, что работать он будет круглый год. Благодаря этому, и не только, данный ФОК смогут посещать многие спортсмены и любители как из Внукова, так и со всей западной части столицы.

Тем более, что помимо двух бассейнов (взрослого и детского), он оснащен всем необходимым, что будет обеспечивать безопасность посетителей.

Таким образом, появление нового спортивного объекта позволит популяризировать здоровый образ жизни среди москвичей.