Известно, что этот взрыв унес жизни двух человек, еще один оказался ранен.

Владимир Рогов является председателем движения под названием «Мы вместе с Россией». Он, как и многие публичные люди, ведет свою страницу в социальных сетях. Там недавно он написал о том, что из-за взрыва украинской ракеты пострадал жилой дом в Запорожье. Об этом также сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В результате были разрушены 8 квартир. Рогов, ссылаясь на характерные повреждения здания, уверяет в том, что ракета принадлежала именно Вооруженным силам Украины. Подобные попадали в другие дома, которые расположены в Киеве, Виннице, Одессе и самом Запорожье.

Общественник также отметил, что после окончания спецоперации все причастные к убийствам мирных жителей ответят за содеянное.