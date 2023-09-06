В Запорожской области 8 сентября будет нерабочим днем
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Пятница, 8 сентября, станет нерабочим днем в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова врио губернатора региона Евгения Балицкого.
Как уточняет политик, этот день объявлен нерабочим днем в связи с выборами – жителям будет дана возможность сходить и отдать свой голос.
8 сентября в Запорожской области – первый день голосования по выбору депутатов местного Заксобрания и представительных органов муниципалитетов.