В Запорожской области 8 сентября будет нерабочим днем

Пятница, 8 сентября, станет нерабочим днем в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на слова врио губернатора региона Евгения Балицкого.

Как уточняет политик, этот день объявлен нерабочим днем в связи с выборами – жителям будет дана возможность сходить и отдать свой голос.

8 сентября в Запорожской области – первый день голосования по выбору депутатов местного Заксобрания и представительных органов муниципалитетов.