В Запорожской области прогремел взрыв, есть погибший
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В Запорожской области днем в понедельник, 21 августа, прогремел взрыв. Подробности сообщили в официальном канале администрации Токмакского района.
По данным властей, взрывное устройство было спрятано в мусорку, где и сдетонировало. В результате ЧП погиб человек, находясь уже в больнице.
Взрыв произошел, как уточняется, во время загрузки мусорной машины во дворе одного из домов. Как только мусоровоз начал наполняться из этой урны, в машину упал неизвестный предмет, после чего взорвался. Также известно об еще одном пострадавшем, его госпитализировали.