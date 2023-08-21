В Запорожской области прогремел взрыв, есть погибший

По данным властей, взрывное устройство было спрятано в мусорку, где и сдетонировало. В результате ЧП погиб человек, находясь уже в больнице.

Взрыв произошел, как уточняется, во время загрузки мусорной машины во дворе одного из домов. Как только мусоровоз начал наполняться из этой урны, в машину упал неизвестный предмет, после чего взорвался. Также известно об еще одном пострадавшем, его госпитализировали.