В Запрудне г.о. Талдом провели срочную выездную администрацию из-за аварии

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин, его заместитель по вопросам ЖКХ Андрей Полканов и профильные специалисты срочно прибыли в поселок Запрудня, где случилась авария на теплотрассе. Оперативный штаб взял ситуацию на контроль.

В ходе срочной выездной администрации осмотрели теплосети, оценили последствия аварии и посетили многоквартирные жилые дома и общественные пространства. Некоторые здания, в том числе и социально значимые, остались без отопления или получали его не в полном объеме.

Отметили, что аварийно-восстановительные работы потребуют больше времени, в связи с чем изменили срок окончания устранения ЧП на участке.

После аварии в социальных объектах совершили обходы и проверки, контролировался температурный режим, здания обеспечили нагревательными приборами. В том числе технику получила Запрудненская больница и детсад "Аист".

В ходе срочной выездной администрации глава округа и специалисты ответили на все волнующие вопросы жителей и приняли во внимание их обращения.

Тем, кто столкнулся с отключением водоснабжения, отопления и проблемами с оборудованием, важно обратиться в диспетчерскую службу МБУ УК «УПРАВЛЕНИЕ МКД». Сделать это можно по телефонам: 8-49620-4-11-93, 8-49620-6-07-60 или 8-49620-4-13-34.