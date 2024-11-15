В Запрудне Талдомского округа стало на один аварийный дом меньше

В пгт Запрудня на улице Карла Маркса снесли пятиэтажный дом 60-x гг, который признали аварийным и небезопасным для жизни.

Панельный дом на 3000 кв. м. подвергли экспертизе. В ходе проверки подтвердили, что конструкции износились, технически здание пришло в непригодное для жизни граждан состояние. Дом включили в планы по ликвидации, а жильцов переселили в рамках областной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда».

Пятиэтажку успешно расселили: по программе переехали жильцы из 60 помещений. После дом снесли, оставшиеся конструкции демонтировали, а участок полностью расчистили от строительного мусора.

Чистую территорию, оставшуюся от пятиэтажного дома, планируют использовать. Пока Администрация Талдомского округа рассматривает такую возможность и перспективы строительства.

Отмечается, что в муниципалитете нашли не меньше 169 недостроенных зданий. 129 из них были снесены. Это 76% от общего количества объектов, подлежащих ликвидации. Власти продолжают работать по этому направлению.