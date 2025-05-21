В Запрудненской гимназии Талдомского округа состоялся торжественный Последний звонок

20 мая ознаменовалось для девятиклассников Запрудненской гимназии, расположенной в Талдомском округе, особенным событием — прозвенел их Последний звонок.

Директор гимназии Елена Борисовна Грибанова поздравила выпускников и зачитала распоряжение, подтверждающее их допуск к государственной итоговой аттестации.

Праздничная атмосфера была создана благодаря трогательному танцу, энергичному флешмобу, присутствию мотоциклов, символической передаче школьного колокола, проникновенной прощальной композиции и, конечно же, слезам, вызванным моментом расставания. Этот день навсегда останется в памяти учеников, преподавателей и родителей. Последний звонок — это одновременно радостное и печальное событие, ведь школьные годы, полные ярких эпизодов, значимых переживаний и увлекательных открытий, остались в прошлом.

Помимо впечатляющих эмоций, этот день подарит выпускникам теплые воспоминания о товарищах, любимых педагогах и радостях, связанных со школой. Уверенность в своих силах и трудолюбие, приобретенные в стенах гимназии, станут прочным фундаментом для будущих побед и свершений.