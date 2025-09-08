В Зарайске готовят к открытию обновленный стадион

В Зарайске идут работы по масштабной реконструкции стадиона, который вскоре превратится в современный спортивный центр для жителей и атлетов.

По предварительным данным, все этапы капитального ремонта будут завершены к концу сентября, что позволит открыть обновленную спортивную площадку для тренировок и состязаний.

Важным нововведением станет полная замена устаревшего травяного покрытия на современный искусственный газон. Это позволит спортсменам тренироваться и проводить игры в любую погоду и в любое время суток, что существенно повысит эффективность тренировочного процесса и качество спортивных мероприятий.

В ходе модернизации будет обновлена система беговых дорожек: вместо четырех существующих планируется установить три широкие дорожки, покрытые безопасным и упругим резиновым материалом. Это обеспечит спортсменам максимальный комфорт и безопасность во время занятий.

Яркость освещения на стадионе будет увеличена в два раза, что позволит организовывать спортивные мероприятия в темное время суток. Вместимость трибун увеличится до трехсот мест, обеспечивая более удобные условия для зрителей.

На территории стадиона также предусмотрено возведение двух отапливаемых раздевалок, оборудованных душевыми и туалетными помещениями, что значительно улучшит комфорт для спортсменов и болельщиков. На футбольном поле появится современный экран, отображающий информацию об игре и результатах, для удобства зрителей.

Таким образом, комплексный ремонт стадиона в Зарайске не просто обновит спортивную инфраструктуру, но и предоставит новые перспективы для развития физической активности и спорта в округе.