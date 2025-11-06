В Зарайске начали использовать «Яндекс.Вектор» для оптимизации коммунальных работ

Сотрудники коммунальных служб Зарайска начали применять мобильное приложение «Яндекс.Вектор» для повышения эффективности работы. Сервис внедрен в рамках проекта по цифровизации городской инфраструктуры и призван оптимизировать процессы уборки и благоустройства.

На данный момент приложение используют около 50 работников служб жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. В ближайшее время к системе планируется подключить всех 136 сотрудников, включая водителей уборочной техники.

С помощью «Яндекс.Вектор» руководители могут формировать точные маршруты уборки, отслеживать передвижение машин и контролировать выполнение задач в реальном времени. Программа помогает сократить лишние поездки, снизить расход топлива и повысить качество работы.

По словам представителей администрации, внедрение сервиса позволит создать полную цифровую карту городских уборочных процессов и оперативно реагировать на отклонения от графика. Рабочие отмечают, что приложение упрощает выполнение заданий и делает работу более организованной.