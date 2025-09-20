В Зарайске начали работу аграрно-технологические классы — первые в Подмосковье

Эта инициатива направлена на переосмысление процесса обучения школьников, интересующихся сферой сельского хозяйства.

Ученики получат возможность окунуться в реальный мир современного агробизнеса, где академические знания будут подкрепляться практическим опытом, полученным на полях родного края. Вместо привычного формата занятий, их ждут познавательные поездки на передовые фермерские хозяйства, интерактивные мастер-классы с квалифицированными специалистами и практическая работа на земле.

Школьники смогут самостоятельно заниматься посадкой культур, наблюдать за работой высокотехнологичной сельскохозяйственной техники и узнают, как современные разработки помогают добиваться максимальных урожаев. Это позволит им увидеть, что современное сельское хозяйство — это не только управление сельскохозяйственной техникой, но и сложная комбинация биологических, инженерных и технологических процессов.

«Данный проект не только способствует профориентации молодежи, но и предоставляет уникальную возможность для зарайских школьников вырастить свое будущее, получив востребованную профессию и возможность оставаться в родном округе. Власти региона уверены, что такие инициативы помогут привлечь молодежь в аграрный сектор и развить экономику территории», — отметил глава м. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Развитие аграрно-технологических классов является важным этапом в подготовке нового поколения специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для решения задач современного сельского хозяйства.