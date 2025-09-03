В Зарайске отпраздновали День знаний на ярком мероприятии «Парк Знаний»

В Зарайске состоялся красочный и запоминающийся фестиваль «Парк Знаний», посвященный началу нового учебного года.

Мероприятие проходило в центральном парке культуры и отдыха и привлекло большое количество школьников и их семей, которые с энтузиазмом участвовали в разнообразных образовательных и развлекательных мероприятиях.

Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую в себя фотозоны, детские представления, открытую библиотеку, интерактивные зоны и познавательные мастер-классы, оставившие у всех участников самые приятные впечатления.

Особыми моментами праздника стали:

- Фотозона «Первый школьный момент», где гости могли сохранить яркие воспоминания о начале учебного года.

- Литературная зона под открытым небом «В гостях у волшебных историй», предложившая погружение в увлекательный мир книг.

- Интерактивные зоны «Внимание – всему голова!» и «Открываем мир через творчество», предлагающие интересные задания и игры.

- Развлекательная программа «К вершинам знаний!», создающая праздничное настроение.

- Театральное шоу «Школьный перезвон!», порадовавшее зрителей оригинальными выступлениями.

- Аквагрим «Мир фантазий», позволяющий детям перевоплотиться в любимых сказочных персонажей.

- Мастер-классы «Мастерская вдохновения» и литературный квест «Сокровища знаний», стимулирующие творческое развитие и любовь к литературе.

Участники фестиваля наслаждались выступлениями артистов, принимали участие в литературном квесте.

Мероприятие было наполнено весельем, радостью и позитивом, сделав этот день особенным для всех.

«Парк Знаний» стал прекрасным началом нового учебного года, вдохновив детей и родителей на новые свершения и тягу к знаниям.