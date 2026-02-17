В Зарайске по народной программе обустроили более 11 км дорог

В Зарайске по народной программе «Единой России» построили и отремонтировали более 11 км дорог, в том числе в отдаленных селах, в общей сложности в 2025 году на дорогах местного значения в округе обновили почти 60 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, более 5,5 км дорог проложили к Малому Еськино, Косовой и Федоровке, улично-дорожную сеть обновили в Карино и Мендюкино, а также на центральных городских улицах Зарайска.

«В 2026 году по народной программе запланирован капитальный ремонт дороги на улице Сосновая в Зарайске, участка улицы Советская в деревне Карино, улиц Молодежная и Луговая в деревне Мендюкино. Также будут построены участки до деревни Пенкино и поселка Масловский. Обновление дорожной сети ведется по наказам, которые поступают от наших жителей», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко.

В народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, входят почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями нацпроектов и госпрограмм развития страны и регионов. Секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что вскоре подмосковные единороссы подготовят отчет о выполнении программы за пять лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.