В Зарайске приступили к пробным запускам котельных

В рамках подготовки к отопительному сезону, первые котельные – «Дюймовочка» и «Масловский» – уже провели тестовый запуск оборудования.

Котельная «Дюймовочка» обеспечивает теплом детский сад и один жилой дом, а котельная «Масловский» отвечает за подачу тепла в 12 многоквартирных зданий.

Заместитель главы округа Никита Иванов акцентировал внимание на значимости этой регулярной процедуры. Он заявил, что именно такие проверки позволяют своевременно оценить готовность теплового оборудования и оперативно исправить любые потенциальные дефекты, прежде чем наступит холодный период.

По результатам первой рабочей смены серьезных замечаний к работе коммунальных служб не поступило. Проверочные мероприятия продлятся до конца сентября, в течение которых предстоит охватить еще 23 объекта коммунальной сферы.

«Полноценный запуск системы отопления будет осуществлен в зависимости от метеорологических условий – в соответствии с установленными температурными нормами, — подчеркнул Никита Иванов. Это важный этап в обеспечении комфортной температуры в помещениях жителей округа перед началом зимы».

В целом, подготовка к отопительному сезону в Зарайске идет согласно графику, и администрация округа прилагает максимум усилий для гарантии стабильного теплоснабжения домов зарайцев.