В Зарайске прошел масштабный мотофестиваль «В… щепки»

В Зарайске прошел заключительный тур мотофестиваля «В… щепки», собравший более двухсот энтузиастов и профессиональных гонщиков со всей страны.

Среди участников были как молодые дебютанты, так и опытные ветераны, демонстрировавшие свое мастерство в шести различных номинациях.

Трасса протяженностью 47 километров оказалась серьезным испытанием для водительского искусства и надежности мототехники. Наличие на маршруте таких элементов, как бревна и шины, сделало ее одной из самых сложных на территории страны. Несмотря на трудности, участники достойно преодолели все препятствия, создав атмосферу азарта и выброс адреналина.

Жюри оценило выступления и выбрало по пятеро лучших в каждой категории. Призеров ждали заслуженные награды – кубки, медали и ценные призы от спонсоров. Мероприятие стало запоминающимся событием для всех поклонников мотоспорта и показало высокий уровень подготовки участников.

«Мотофестиваль стал настоящим праздником для всех любителей мотоспорта. Мы видим, как участники демонстрируют не только мастерство, но и дух соперничества. Это мероприятие не только развивает спорт в нашем округе, но и объединяет людей, которые разделяют общую страсть к мотоциклам и скорости», — отметил Виктор Петрущенко, глава м.о. Зарайск

