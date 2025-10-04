В Зарайске прошел муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

Мероприятие предоставило юным участникам возможность продемонстрировать свои познания о родной земле в формате состязания.

Вера Алексеева, заместитель главы Зарайского муниципального округа, посетила мероприятие, чтобы оказать поддержку и вдохновить участников на достижение высоких результатов. Она подчеркнула важность не только победы, но и получения удовольствия от игры, а также обогащения своих знаний о Московской области.

В качестве независимых судей на этом этапе были приглашены эксперты из Серебряных Прудов — Виктория Лихачева и Ольга Гейнц, специалисты «Движения Первых». Их присутствие обеспечило объективность и справедливость оценки, а также повысило градус соревнований.

«Чемпионат наглядно продемонстрировал, что изучать свой родной край можно по-разному. Игра «Мое Подмосковье» — это увлекательный формат, который в ненавязчивой игровой форме помогает участникам лучше узнать историю, культуру, географию и интересные факты о регионе», — отметил председатель местного отделения «Движения Первых» Станислав Орлов.

Все участники получили заряд позитива и расширили свой кругозор, а организаторы планируют и дальше поддерживать, и развивать подобные образовательные и развлекательные проекты.