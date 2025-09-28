В Зарайске прошел праздник пожарной безопасности для юных жителей
Фото: [Татьяна Кострикина]
В парке имени В.Н. Леонова в Зарайске состоялся яркий и познавательный праздник, посвященный пожарной безопасности, который привлек внимание юных горожан и их родителей.
Главная задача мероприятия – формирование у детей понимания важности соблюдения мер предосторожности и обучение правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Специалисты из Зарайского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники пожарного надзора и представители территориального управления № 11 «Мособлпожспаса» провели для ребят познавательные беседы и показали, как они работают.
Участники с большим интересом осматривали пожарную технику и оборудование, используемое для спасения людей из огня. У каждого была возможность примерить настоящую пожарную форму – защитный костюм, каску и респиратор, что подарило им ощущение причастности к героической профессии.
Особый восторг у ребят вызвал зрелищный опыт: спасатели поджигали мишень и сбивали ее мощной струей воды из пожарного рукава.
Опытные пожарные делились ценными советами, как действовать при возникновении пожара, и рассказывали захватывающие истории из своей профессиональной деятельности.
Ребята активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и проявляли живой интерес к теме безопасности.
Были организованы веселые конкурсы, викторины и увлекательные игры, такие как «Пожарные крестики-нолики» и «Пожарные шашки», что сделало праздник еще более запоминающимся.
Заместитель начальника Отдела надзора и профилактики (ОНД и ПР) по городскому округу Зарайск Андрей Бокишев подчеркнул, что мероприятие направлено на защиту подрастающего поколения, обучение их распознавать потенциальную опасность и действовать правильно в опасных ситуациях.
Праздник был проведен в рамках ежегодного «Месячника безопасности» и посвящен 35-летию со дня создания МЧС России, что подчеркнуло его важность и актуальность.