В Зарайске прошел праздник пожарной безопасности для юных жителей

В парке имени В.Н. Леонова в Зарайске состоялся яркий и познавательный праздник, посвященный пожарной безопасности, который привлек внимание юных горожан и их родителей.

Главная задача мероприятия – формирование у детей понимания важности соблюдения мер предосторожности и обучение правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Специалисты из Зарайского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники пожарного надзора и представители территориального управления № 11 «Мособлпожспаса» провели для ребят познавательные беседы и показали, как они работают.

Участники с большим интересом осматривали пожарную технику и оборудование, используемое для спасения людей из огня. У каждого была возможность примерить настоящую пожарную форму – защитный костюм, каску и респиратор, что подарило им ощущение причастности к героической профессии.

Особый восторг у ребят вызвал зрелищный опыт: спасатели поджигали мишень и сбивали ее мощной струей воды из пожарного рукава.

Опытные пожарные делились ценными советами, как действовать при возникновении пожара, и рассказывали захватывающие истории из своей профессиональной деятельности.

Ребята активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы и проявляли живой интерес к теме безопасности.

Были организованы веселые конкурсы, викторины и увлекательные игры, такие как «Пожарные крестики-нолики» и «Пожарные шашки», что сделало праздник еще более запоминающимся.

Заместитель начальника Отдела надзора и профилактики (ОНД и ПР) по городскому округу Зарайск Андрей Бокишев подчеркнул, что мероприятие направлено на защиту подрастающего поколения, обучение их распознавать потенциальную опасность и действовать правильно в опасных ситуациях.

Праздник был проведен в рамках ежегодного «Месячника безопасности» и посвящен 35-летию со дня создания МЧС России, что подчеркнуло его важность и актуальность.