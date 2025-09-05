В Зарайске прошли выездные беседы с работниками промышленных предприятий округа

В Зарайске состоялись выездные встречи представителей администрации округа с трудовым коллективом предприятий, в которых приняли участие руководители ключевых направлений: здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и Комитета семей военнослужащих.

Цель таких встреч – повышение эффективности взаимодействия власти и жителей, а также информирование населения о приоритетных задачах и перспективах развития территории.

В рамках мероприятий были организованы беседы на трех предприятиях округа. Работники получили актуальную информацию о текущих и будущих проектах, реализуемых в округе по наиболее значимым направлениям.

Ключевые вопросы, поднятые в ходе дискуссии, включали:

- Жилищно-коммунальное хозяйство: вопросы улучшения внешнего вида населенных пунктов, ремонта и поддержания в надлежащем состоянии инженерных сетей.

- Здравоохранение: обновление медицинских учреждений, обеспечение доступности и качества медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий.

- Поддержка семей военнослужащих: предоставление социальных гарантий, оказание помощи и консультаций.

Также обсуждались и другие важные вопросы, непосредственно влияющие на повседневную жизнь жителей округа.

«Организация выездных встреч позволяет создать атмосферу открытого обсуждения, где каждый работник предприятия может задать интересующие вопросы представителям администрации, получить развернутые ответы и предложить свои идеи. Такой формат помогает лучше понимать нужды населения и повышать общий уровень жизни в округе», - подчеркнул заместитель главы муниципального округа Зарайск Александр Краснов.

В итоге, проведение выездных встреч стало важным этапом на пути к укреплению взаимопонимания между органами власти и жителями, что, несомненно, будет способствовать позитивному развитию Зарайска.