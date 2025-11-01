В Зарайске проведут частичный ремонт в здании Алферьевского клуба в 2025 году

В деревне Алферьево прошла выездная встреча администрации Зарайского округа под руководством главы Виктора Петрущенко. В обсуждении приняли участие депутаты и руководители профильных ведомств. Жители имели возможность напрямую озвучить свои вопросы и предложения.

Жительница Валентина обратила внимание на популярность Алферьевского клуба среди населения, указав на неудовлетворительное состояние здания, в частности отсутствие санитарного узла. Глава округа сообщил, что до конца 2025 года в клубе будет установлен санузел, сметная документация подготовлена.

Кроме того, в планах на следующий год предусмотрен частичный ремонт крыши клуба. Мероприятия направлены на улучшение условий проведения досуга и культурных событий для местных жителей.

Виктор Петрущенко подчеркнул, что обращения граждан рассматриваются внимательно, и большинство вопросов получают положительное решение. Так, работы по ремонту медицинской амбулатории, поднятые на прошлогодней встрече, в настоящее время завершаются.

Выездная администрация продолжает работать над повышением качества жизни в округе, учитывая потребности жителей и их инициативы.