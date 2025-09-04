В Зарайске создают современный сквер для активного отдыха

В Зарайске планируется завершить комплексное благоустройство сквера до конца ноября этого года.

В поселке ЗСМ развернулись масштабные преобразования, направленные на создание современной и удобной общественной зоны для рекреации и физической активности. Работы начались с подготовки участка: проведена ликвидация старых конструкций и очистка территории под дальнейшее обустройство.

Новый комплекс позволит жителям разнообразить свой досуг на протяжении всего года, благодаря тщательно разработанному плану благоустройства. В частности, предусмотрена универсальная спортивная площадка, которая сможет трансформироваться в ледовую площадку в зимний период и в футбольное поле – летом. Кроме того, будет создана площадка для занятий спортом на открытом воздухе (воркаут) для тех, кто предпочитает интенсивные тренировки и поддержание формы, а также комфортная зона для отдыха семей с детьми. Для повышения удобства и эстетики сквера будут установлены малые архитектурные формы, делающие пространство более привлекательным и функциональным.

«Данный сквер был включен в перечень объектов для благоустройства по итогам общегородского голосования, проводимого в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Окончание всех работ запланировано на ноябрь текущего года,» - заявил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Вскоре жители Зарайска смогут воспользоваться обновленной территорией сквера для активного отдыха и проведения свободного времени.