В Зарайске стартовала осенняя посевная кампания

В Зарайском округе в самом разгаре осенняя посевная кампания, закладывающая основу для будущего урожая 2026 года.

Осень — время не только сбора плодов, но и подготовки к новым свершениям. Аграрии округа активно трудятся, чтобы обеспечить богатый урожай в будущем, и на полях уже работают сеялки, внося зерна пшеницы и рапса.

Запланировано, что к зиме растения успеют укорениться, а весной, с первым таянием снега, продолжат свой рост. Все шесть сельхозпредприятий района, включая «Туламашагро» и «Сельхозпродукты», объединили усилия для достижения общей цели, взяв на себя ответственность за посев озимых культур на площади более 24 тыс. га.

«Аграрии используют каждый погожий день. На сегодняшний день уже засеяно более 10 тыс. га земли, из которых зерновыми культурами занято более 4 тыс. га. Работы продолжаются, и сев рапса близится к завершению», — отметил глава м.о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Активный подход к посевной кампании вселяет уверенность в успешном урожае в будущем году и демонстрирует силу совместной работы в Зарайском округе.