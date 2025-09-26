В Зарайске возводится новый жилой комплекс для переселенцев из аварийного жилья

На Московской улице в Зарайске развернулось строительство многоэтажного дома, предназначенного для граждан, нуждающихся в переселении из непригодного для проживания жилья.

Работы проводятся специализированной компанией. Этот проект имеет большое значение, поскольку он призван улучшить жилищные условия для семей, которые долгое время находились в ожидании возможности перебраться из изношенных и опасных зданий.

На площадке строительных работ царит оживление: специалисты выполняют монтажные работы, а техника обеспечивает выполнение необходимых операций. Представители компании-застройщика заявляют о соблюдении установленного графика, что вселяет уверенность в будущих жильцов в получение ключей от современных и удобных квартир в оговоренные сроки.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко подчеркнул:

«Этот новый дом – это не просто здание. Для тех, кто в него въедет, это возможность начать новую, безопасную и комфортную жизнь. Переезд в улучшенные жилищные условия – значимое событие для каждой семьи, особенно для тех, кто долгие годы мечтал об этом».

Реализация этого проекта – важный вклад в развитие инфраструктуры Зарайска. Горожане внимательно наблюдают за прогрессом строительства и рассчитывают на своевременное и качественное завершение работ. Этот дом станет не только новым местом жительства, но и олицетворением надежды для многих семей, стремящихся к более достойной жизни.