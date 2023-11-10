В Заречье в Одинцовском округе возобновила работу отремонтированная амбулатория

Амбулатория в Заречье, которая пережила пожар в конце прошлого года, обрела вторую жизнь. Благодаря проведенному ремонту о произошедшем не напоминает ровным счетом ничего. Как работает обновленное учреждение на днях проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он пообщался с сотрудниками амбулатории и ее посетителями.

Работы в здании завершились этой осенью. Второй этаж здания обрел новый, ухоженный вид. Здесь заменили проводку и светильники, подвесные потолки и двери, установили и протестировали систему автоматической пожарной сигнализации. А в кабинете физиотерапии, где случился пожар, заменили радиаторы и трубы отопления, а также уложили новую керамическую плитку.

Сейчас здесь принимают пациентов два участковых врача-терапевта, педиатр и хирург. В планах проводить выездные приемы узкопрофильных специалистов — эндокринолога, невролога, гинеколога и стоматолога.

Как отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, амбулатория будет работать до тех пор, пока не завершится строительство новой большой поликлиники в Заречье.