В Заречье в Одинцовском округе возобновила работу отремонтированная амбулатория
Фото: [пресс-служба администрации г.о Одинцово]
Амбулатория в Заречье, которая пережила пожар в конце прошлого года, обрела вторую жизнь. Благодаря проведенному ремонту о произошедшем не напоминает ровным счетом ничего. Как работает обновленное учреждение на днях проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он пообщался с сотрудниками амбулатории и ее посетителями.
Работы в здании завершились этой осенью. Второй этаж здания обрел новый, ухоженный вид. Здесь заменили проводку и светильники, подвесные потолки и двери, установили и протестировали систему автоматической пожарной сигнализации. А в кабинете физиотерапии, где случился пожар, заменили радиаторы и трубы отопления, а также уложили новую керамическую плитку.
Сейчас здесь принимают пациентов два участковых врача-терапевта, педиатр и хирург. В планах проводить выездные приемы узкопрофильных специалистов — эндокринолога, невролога, гинеколога и стоматолога.
Как отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, амбулатория будет работать до тех пор, пока не завершится строительство новой большой поликлиники в Заречье.
«Последний капитальный ремонт в амбулатории проводился в 2000 году. Она рассчитана на 120 посещений в смену, но сейчас серьезно перегружена — помимо 4 тысяч человек, которые к ней прикреплены, услугами учреждения пользуются многие москвичи, проживающие в Заречье. Поэтому весь коллектив в следующем году переведем в новую поликлинику на 300 посещений, которая придет на смену устаревшей и тесной амбулатории», — подчеркнул Андрей Иванов.