«В засаду попали трое»: мать участника СВО раскрыла подробности его гибели

Анатолий Тарасов из Самарской области всю жизнь стремился догнать и перегнать старшего брата-военного. Даже когда тот умер от последствий боев в горячих точках, Толя не свернул с пути. Мама Наталья рассказала, как погиб ее второй сын.

Анатолий призвался на срочную службу в 2015 году, по окончании которой решил связать свою жизнь с военным делом. В 2016 году он заключил контракт и стал служить в 3-ей отдельной бригаде специального назначения.

«С этого года начались служебные командировки в Сирию, на Кавказ, в Узбекистан и Таджикистан для обезвреживания боевиков ИГИЛ* и «Талибан»*. Толя награжден медалями «За участие в военной операции в Сирии» и «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской республике», — заметила мама солдата Наталья.

За службу на Кавказе бойцу дали знак Красного Креста. А вскоре обострилась ситуация в Донбассе. В январе 2022 года Тарасов с сослуживцами отправился на учения в Белоруссию.

«Он позвонил 23 февраля и поздравил отца с праздником. Уверил: «Все хорошо, все в порядке». На следующий день началась спецоперация, и мы, конечно, волновались. Потом Толя позвонил в конце марта и снова: «Все хорошо, не переживай. Люблю», — рассказала Тарасова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О начале СВО в семье узнали по телевизору. Когда Анатолий был в командировках, родители сыну не звонили. Если надо было что-то срочно, писали СМС. Звонил и писал всегда он сам.

Но 23 мая 2022 ефрейтор погиб.

«В засаду попали трое. Мой Толя и еще один парень убиты. Третий был ранен. Это было в Красном Лиман. При оформлении документов в военкомате у мужа случился инсульт. Сейчас он инвалид I группы», — вздохнула женщина.

Как прошло детство Анатолия Тарасова, мы писали ранее.

* запрещенные в России террористические организации