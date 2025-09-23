В зданиях социальных объектов округа Пушкинский производится постепенный запуск отопления

Ключевым вопросом обсуждения на встрече стал пробный запуск системы отопления в Подмосковье. В округе Пушкинский начиная с 15 сентября, 27 предприятий, поставляющих ресурсы, ведут подготовительные работы на 130 котельных.

«В течение летнего периода по всем объектам были выполнены профилактические мероприятия – пробный запуск тепла также призван предотвратить технические неполадки в начале отопительного периода. Подготовительные работы осуществляются согласно установленному графику. Уже завершены проверки на 99 котельных», - сообщил Максим Красноцветов.

С сегодняшнего дня будет осуществляться поэтапное подключение теплоносителя к зданиям социальных учреждений, а с 29 сентября - к жилым домам.

В ходе встречи также рассматривались вопросы, связанные с утилизацией и переработкой твердых бытовых отходов. Региональные и муниципальные власти активно работают над формированием культуры осознанного и ответственного обращения с мусором. В Подмосковье внедрена автоматизированная система, позволяющая выявлять нарушения с помощью камер видеонаблюдения и отправлять протоколы нарушителям.

Особое внимание было уделено сфере здравоохранения и вопросам вакцинации. Максим Красноцветов доложил, что в округе Пушкинский продолжается сезонная кампания по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Более 103 тысяч человек уже прошли вакцинацию. Вакцинация проводится безвозмездно во всех медицинских учреждениях округа. Кроме того, по субботним дням мобильные бригады работают в торговых центрах «Акварель» и «Глобус» с 10:00 до 14:00, а по понедельникам – в комплексном центре социального обслуживания «Пушкинский» с 9:00 до 13:00.