В Зеленограде автомобиль насмерть сбил женщину, перебегавшую на красный свет

Трагический инцидент произошел вечером во вторник, 17 октября, на севере Москвы, информирует с своем аккаунте в соцсетях столичное управление ГИБДД.

Там сообщили, что в Зеленограде местная жительница решила перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Этот поступок стал для пешехода фатальным: ее сбила машина.

«Около 19.00 на Центральном проспекте у корпуса 305 водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Приехавшие медики констатировали смерть женщины. По данным дептранса Москвы, движение в сторону Панфиловского проспекта сильно затруднено, заняты сразу две полосы из трех. Место происшествия оцеплено экстренными службами.