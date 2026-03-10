В жилом доме Москвы найден мертвым мужчина с фамилией Ленин

На лестничной клетке одного из жилых домов Гагаринского района столицы. На лестничной клетке было найдено тело мужчины, чья фамилия вызвала особый интерес у общественности. Как сообщили представители Гагаринского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Москве в беседе с «КП-Москва», в настоящее время по факту случившегося организована доследственная проверка.

«Действительно, фамилия у мужчины — Ленин. (Ему — прим. ред.) 40 лет. Ранее было диагностировано психическое заболевание. Предварительно, телесных повреждений на теле не обнаружено. Причину смерти назовут судмедэксперты», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Трагическая находка была сделана днем 10 марта 2026 года. Около часа дня жители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и экстренные службы. Окончательные выводы о том, что стало причиной смерти, специалисты смогут сделать только после завершения всех необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что в московском НИИ при проведении эксперимента произошел взрыв.