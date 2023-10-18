В жилом комплексе «Эко Видное 2.0» продолжают возводить новую школу

Строительная готовность нового образовательного учреждения, рассчитанного на тысячу сто учеников, на территории жилого комплекса «Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Согласно проекту, школа состоит из двух корпусов, объединенных одноэтажным техническим переходом, подземной частью и галереей на уровне 3 и 4 этажей. Ожидается, что блоки начальной, средней и старшей школы будут иметь раздельные входные группы с постами охраны. Завершение строительства новой школы запланировано на 4 квартал 2024 года.

В настоящий момент рабочие фактически завершили кладку стен технического этажа, внутренние перегородки первого этажа готовы на 50%, второго этажа — на 10%. На стройке работают 90 человек, задействованы экскаватор-погрузчик и 3 башенных крана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на сегодняшний день в регионе учится порядка 1 миллиона 80 тысяч учеников, а ежегодный прирост составляет порядка 42 тысяч ребят.