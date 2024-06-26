В Житомире украинка убила гостя, плюнувшего ей в борщ

В Житомире 29-летняя женщина убила своего гостя после ссоры, которая началась из-за борща хозяйки, пишет «Страна.ua» со ссылкой на судебный реестр.

Дама распивала дома алкоголь с двумя мужчинами. С одним из них у нее началась ссора, и гость необдуманно плюнул в приготовленный хозяйкой борщ.

Женщина несколько раз ударила его по лицу, а затем, когда покусившийся на святое грубиян упал, добавила ему ударом по голове ногой. После этого она велела второму гостю помочь оттащить пострадавшего к реке. Там она его еще несколько раз его ударила, а затем держала голову в воде, пока не убедилась, что тот умер.

Второй собутыльник все это время наблюдал за экзекуцией.

Женщина получила десять лет тюрьмы.