В ЖК «Город «В лесу» Красногорска впервые провели встречу в формате выездной администрации

Глава Красногорска Дмитрий Волков продолжает командную практику выездных приемов, где с жителями обсуждают волнующие вопросы о благоустройстве, уборке территорий, работе УК и многом другом.

В одном из самых зеленых микрорайонов Красногорска в ЖК «Город «В лесу» впервые провели встречу с Дмитрием Волковым и представителями администрации округа. Жители смогли лично озвучить вопросы и получить развернутые ответы. Благодаря их запросам получается выстраивать работу более продуктивно, а проблемы решать оперативно.

Больше всего жители интересовались работой управляющих компаний и задавали вопросы имущественного характера. Чуть меньше интересовались вывозом снега, который отрегулирован на системной основе.

Как напомнил Волков, в ЖК реализуют разные социальные строительные проекты. Так, уже весной 2024 года откроется детский сад на 350 мест. Помимо этого администрация действует и по более точечным направлениям, отталкиваясь и от запросов самих жителей. Последних поблагодарили за активность и подсказки для улучшения работы.

Глава Красногорска объявил о скором повторении формата выездной администрации, но уже в ЖК «Пятницкие кварталы».