В ЖК «Ильинские луга» началась установка шумозащитного экрана после просьбы жителей

В Красногорске начались работы по установке экрана, который снизит шум для жителей многоэтажек у автомобильной дороги. Соответствующую конструкцию стали устанавливать после обращения граждан.

Длина противошумового экрана будет 600 метров, а высота – шесть метров. На конструкции установят специальные сэндвич-панели, которые будут подавлять окружающий шум.

Первые работы уже ведутся в ЖК «Ильинские луга». Процесс проверили и. о. заместителя главы городского округа Юлия Ананкина и член Совета депутатов округа Любовь Одинцова. Посмотрели на первый монтаж и неравнодушные активные жители района.

Ананкина и Одинцова убедились, что все работы начались по графику. По плану, полная установка экрана завершится в апреле 2024 года.