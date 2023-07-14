В ЖК «Ильинские луга» в городском округе Красногорск откроется школа
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Красногорск]
К 1 сентября в ЖК «Ильинские луга» откроется школа, которая примет 1,5 тыс. учащихся. Готовность здания проверил Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.
Расширение жилого фонда всегда сопровождается строительством других важных объектов. Ведь одно из главных направлений в работе администрации – создание социальной инфраструктуры.
Глава городского округа Красногорск осмотрел все социальные объекты, которые строятся в ЖК. Инспекцию он провел совместно с директором школы Ириной Шаруновой и родителями будущих учеников.
В прошлый раз Дмитрий Волков был здесь чуть более месяца назад, за это время многое изменилось. Сейчас работы на объекте выполнены на 91%, об этом сообщил руководитель проекта ПИК «Ильинские луга» Илья Лебедев. Он уточнил, что второй и третий этаж школы практически готовы, даже необходимая мебель уже на месте.
«Строительство идет. Есть небольшое отставание по фасадам. Дмитрий Владимирович Волков это подчеркнул, мы это понимаем и пытаемся устранить», - рассказал Илья Лебедев.
На территории школы заканчивают благоустройство. Многое сделано для создания спортивной инфраструктуры: ребята смогут играть в футбол на поле с искусственным газоном, отрабатывать броски на баскетбольной площадке. Кстати, территория присоединится к Губернаторскому проекту «Открытый стадион» - тренироваться здесь смогут не только школьники, но и все желающие.
«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в жилом комплексе мы создаем большой современный образовательный кластер», - подчеркнул Глава городского округа Красногорск.
Он добавил, что в сентябре планируется открыть детский сад на 350 мест. Одновременно строится другое дошкольное учреждение на 200 воспитанников. А в четвертом квартале 2023 года начнут строить еще два объекта: школу на 1,5 тыс. и садик на 350 человек.