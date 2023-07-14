В ЖК «Ильинские луга» в городском округе Красногорск откроется школа

Расширение жилого фонда всегда сопровождается строительством других важных объектов. Ведь одно из главных направлений в работе администрации – создание социальной инфраструктуры.

Глава городского округа Красногорск осмотрел все социальные объекты, которые строятся в ЖК. Инспекцию он провел совместно с директором школы Ириной Шаруновой и родителями будущих учеников.

В прошлый раз Дмитрий Волков был здесь чуть более месяца назад, за это время многое изменилось. Сейчас работы на объекте выполнены на 91%, об этом сообщил руководитель проекта ПИК «Ильинские луга» Илья Лебедев. Он уточнил, что второй и третий этаж школы практически готовы, даже необходимая мебель уже на месте.

«Строительство идет. Есть небольшое отставание по фасадам. Дмитрий Владимирович Волков это подчеркнул, мы это понимаем и пытаемся устранить», - рассказал Илья Лебедев.

На территории школы заканчивают благоустройство. Многое сделано для создания спортивной инфраструктуры: ребята смогут играть в футбол на поле с искусственным газоном, отрабатывать броски на баскетбольной площадке. Кстати, территория присоединится к Губернаторскому проекту «Открытый стадион» - тренироваться здесь смогут не только школьники, но и все желающие.

«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в жилом комплексе мы создаем большой современный образовательный кластер», - подчеркнул Глава городского округа Красногорск.

Он добавил, что в сентябре планируется открыть детский сад на 350 мест. Одновременно строится другое дошкольное учреждение на 200 воспитанников. А в четвертом квартале 2023 года начнут строить еще два объекта: школу на 1,5 тыс. и садик на 350 человек.