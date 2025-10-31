В ЖК «Новое Тушино» открыли обновленную спортивную зону

В жилом комплексе «Новое Тушино» городского округа Красногорск состоялось открытие четвертой за год спортивной площадки, отремонтированной по поручению главы муниципалитета.

Новая многофункциональная локация оснащена современным мягким покрытием, которое местные жители уже оценили для безопасной игры в футбол и других видов физической активности. Как отметил житель комплекса Андрей Спиридонов, такое покрытие делает занятия спортом комфортными и снижает риск травматизма.

По данным начальника территориального отдела Отрадненское управления Снежаны Каменевой, в этом году в округе уже отремонтировали четыре из 24 существующих спортивных площадок, причем три из них расположены именно в ЖК «Новое Тушино».

Особенность в том, что площадки всесезонные. Жители могут тренироваться здесь в любую погоду, что особенно важно для поддержания физической активности детей и взрослых в осенне-зимний период. Как подчеркнул другой местный житель Глеб Горбачев, появление новой площадки решает вопрос организации досуга прямо во дворе, создавая точку притяжения для разных возрастных групп и способствуя формированию здорового сообщества.