В ЖК «Опалиха Парк» в Красногорске стартовала выдача ключей

Почти двести двадцать семей уже в ближайшее время смогут отпраздновать новоселье в своих квартирах в первом корпусе жилого комплекса «Опалиха Парк» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что в торжественной церемонии вручения ключей приняли участие первый заместитель министра жилищной политики региона Иван Синельников, заместитель главы администрации округа Тимур Магомедов, представители инвестора ГК «Гранель» и уже бывшие «обманутые» дольщики.

Напоминаем, что люди ждали завершения строительства своего дома более пяти лет. Порядка 400 дольщиков вложили деньги в строительство объекта, но девелопер не справился со своими обязательствами. Однако из запланированных нескольких корпусов был наполовину возведен лишь первый.