В ЖК «Пехра» в Балашихе откроют две новые детские поликлиники

Первая детская поликлиника откроет свои двери в жилом доме на улице Яганова, 12. Она будет рассчитана на 50 посещений в смену. Учреждение оборудуют кабинетом педиатра, фильтр-боксом, а также прививочным кабинетом. Объект уже готовят к открытию.

«При появлении новых больших жилых комплексов, в первую очередь, работаем с застройщиком над параллельным запуском социальных объектов. Важно, чтобы новоселы сразу могли получать медицинские услуги, ходить в детский сад или школу рядом с домом», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Другое детское отделение откроется на улице Яганова, 10. Эта поликлиника уже будет рассчитана на 100 посещений в смену. Помимо кабинета педиатра и фильтр-бокса, здесь будут кабинеты неотложной помощи, иммунопрофилактики, забора крови, а также процедурная, комната для кормления ребенка и комфортная зона для ожидания приема. Работы на объекте близятся к завершению: сейчас готовность составляет 67%.

Обе детские поликлиники откроют в 2024 году.

Напомним, что в октябре 2023 года в ЖК «Пехра» уже открыли одно учреждение здравоохранения в жилом доме. На первом этаже оборудовали взрослое отделение поликлиники №2, рассчитанного на 100 посещений в смену. Приемы доступны у лора, терапевта, невролога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога. Также в учреждении есть процедурные и прививочные кабинеты. Пациенты могут определить свой порог слышимости и провериться на заболевания уха с помощью аудиологического обследования.