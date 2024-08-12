В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово продолжают возводить новую школу

Строительная готовность новой школы, рассчитанной на тысячу шестьсот пятьдесят учеников, на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ежедневно на строительной площадке объекта задействованы около 100 человек и специальная техника. Строители завершили монолитные работы и почти полностью установили наружное остекление. Вместе с тем, строители уже более чем наполовину оштукатурили фасад и облицевали его клинкерной плиткой.

В трехэтажной школе общей площадью почти двадцать одна тысяча квадратных метров оборудуют все необходимое для комфортного обучения детей: учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, многофункциональный библиотечно-информационный центр. Центром притяжения новой школы станет просторный вестибюль с лестницей, ведущей в библиотечно-информационный центр, а перед входом в актовый зал оборудуют выставочное пространство.

Во внутреннем дворе школы появится площадка для школьных мероприятий с амфитеатром. Также на территории оборудуют спортивный комплекс под открытым небом с футбольным полем, волейбольной площадкой, беговыми дорожками, различными тренажерами, брусьями, турниками и даже площадкой для паркура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов попросил оказать первостепенную помощь детям.