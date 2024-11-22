В ЖК «Зеленые Аллеи» Ленинского округа до конца года завершат обновление фасада дома

Реконструкция фасадной части жилого многоквартирного дома №17 в ЖК «Зеленые Аллеи» продолжается. Подрядчик ускорил темпы работ, которые было поручено завершить до конца 2024 года.

С жильцами дома, где обновляют фасад, встретился глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и директор кластера группы «Самолет» Денис Марканов. Обсудили вопросы ремонта и другие темы с представителями УК и профильными заместителями главы. Вместе также проверили ход работ, определили срок их завершения, оценили уже завершенные стадии.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что бригады выполнили 37% от объема работ. Это нормальные показатели, но специалисты в настоящее время ускоряют темпы из-за установившейся благоприятной погоды.

«Из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — отметил глава округа Станислав Каторов.

До конца года ремонт фасада дома №17 в жилищном комплексе завершат, а более мелкие работы перенесут на январь 2025 года.