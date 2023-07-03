В жутком ДТП под Екатеринбургом заживо сгорели пять человек

Трагический инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 июля, на 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, проинформировали в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Там отметили, что в результате опасной езды столкнулись две иномарки Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Обе машины сразу же загорелись.

«На 44-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло столкновение двух автомобилей — «Хендай Солярис» и Митсубиси Аутлендер». В результате ДТП погибло пять человек», — цитирует URA.RU сообщение ведомства.

В результате автоаварии погибли пять человек, которые не смогли выбраться из горевших машин. В настоящее время на месте работает следственная группа и экстренные службы региона. Выясняются подробности произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.