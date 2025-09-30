В зоне СВО бойцов начали обучать верховой езде вдвоем

На одном из полигонов в зоне ответственности 51-й армии подразделения 9-й бригады ВС РФ отрабатывают необычную для современного поля боя тактику — кавалерийский штурм. Об этом в телеграм-канале WarGonzo сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

Суть этой тактики заключается в использовании мобильности лошадей для сохранения сил личного состава.

Животные выполняют роль транспортного средства для штурмовых групп, обеспечивая быстрый и скрытный подход к позициям противника и последующий отход. Это позволяет доставлять бойцов к месту выполнения боевой задачи свежими и полными сил, а также оперативно подвозить необходимые боеприпасы.

Для реализации этой задачи была выбрана карачаевская порода лошадей, известная своей выносливостью и способностью передвигаться по сложному рельефу. Все животные прошли специальный курс обучения, чтобы не пугаться звуков выстрелов и слаженно работать в непосредственной близости от пехоты.

Важно отметить, что кавалерийский штурм не заменяет собой применение моторизованных групп или бронетехники, а служит их эффективным дополнением на труднопроходимой местности.

Ранее Герой России Владислав Головин рассказал о радостной встрече жителями Мариуполя российских военных во время освобождения города в 2022 году.