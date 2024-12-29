В зоне СВО погиб экс-футболист сборной России Алексей Бугаев

Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России по футболу, который ранее был осуждён и отбывал тюремный срок по делу о наркотиках, трагически погиб в зоне проводимой ВС РФ специальной военной операции в возрасте 43 лет. Об этом стало известно из сообщения футбольного агента Антона Смирнова в его Telegram-канале.

Напомним, Бугаев намеревался отправиться в зону специальной военной операции после отбытия тюремного заключения. В сентябре нынешнего года спортсмена приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку незаконной продажи наркотических веществ.

«На СВО погиб бывший футболист московского „Торпедо“, „Локомотива“, „Томи“, „Химок“, „Краснодара“ и сборной России Алексей Бугаев. Алексей являлся воспитанником ФШМ. Вечная память», — написал Смирнов.

В течение своей футбольной карьеры Алексей Бугаев играл за такие клубы, как «Торпедо» и «Локомотив» из Москвы, а также за «Томь» и «Краснодар». В составе сборной России он провёл семь матчей, включая два на чемпионате Европы 2004 года. Спортсмен повесил бутсы на гвоздь в 29 лет в 2010 году.

Ранее российский телеканал «Известия» сообщил трагичную новость: погиб их сотрудник Максим Елисеев, ушедший добровольцем на спецоперацию еще в 2022 году.