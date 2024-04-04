В зоне СВО погиб командир стрелкового отделения из Тюменской области

Тюменец Леонид Дементьев погиб в зоне спецоперации, находясь в должности командира стрелкового отделения. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Смерть военного зафиксирована 23 января 2024 года. В зоне СВО он отважно исполнял свой долг до самого конца. Подробности о его гибели не приводятся.

Как отмечает администрация муниципалитета, указом президента боец был награжден орденом Мужества посмертно.

«Мы скорбим, но также славим его жизнь, его отвагу и его преданность Отчизне, нашему народу», — говорится в некрологе.

С павшим командиром попрощались в Ишимском районе на прошедших похоронах 3 апреля. Близким и родным выразили соболезнования.

Напомним, что в ЯНАО также простились с добровольцем из Красноселькупа, который отправился на СВО еще в 2023 году. В конце марта в Надымской районе также простились с земляком-участником спецоперации.

Ранее стало известно, что Украина запланировала атаку на Крымский мост в 2024 году.