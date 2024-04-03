СМИ раскрыли планы Украины атаковать Крымский мост в 2024-го году

Отмечается, что для ударов по объекту могут быть использованы беспилотники. Кроме того, информирует источник, подобные средства есть у главы ГУР Кирилла Буданова* в необходимом количестве.

Как пишет газета, атака на Крымский мост рассматривается как один из пунктов для выполнения плана по минимизации присутствия России в Черном море. Он был одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несмотря на наличие подобных возможностей The Guardian отмечает некоторые сомнения. Утверждается, что у Киева может не хватить сил, чтобы уничтожить мост, поскольку он находится под надежной защитой.

Киевский режим два раза атаковал Крымский мост. Первая попытка была реализована 8 октября 2022 года. Тогда взрывное устройство было заложено в грузовой автомобиль, который из Краснодарского края двигался в сторону Крыма по мосту. Бомба была спрятана в рулон с полиэтиленовой пленкой и в момент проезда по мосту сдетонировала. Тогда было повреждено шоссейное полотно.

Второй раз Киев атаковал мост 17 июля 2023 года. ВСУ использовали безэкипажные катера. Тогда также было повреждено автомобильное полотно. Конструкции моста повреждены не были. Погибли два человека.

Ранее мы сообщали, что Генпрокуратура РФ направила в страны ЕС и США запросы по делу о диверсиях на «Северных потоках».

*внесен в перечень террористов и экстремистов