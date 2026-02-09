В зоне СВО погиб уроженец Ростовской области с позывным «Дельфин»

Церемония прощания с военнослужащим состоится 10 февраля в городе Семикаракорск, на его малой родине.

Близкие и родственники Дениса оставили прощальные слова в память о нем. Они отмечают, что погибший был любящим мужем, отцом и сыном, и ушел из жизни героем.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей новых регионов России. В результате действий киевского режима гибнут не только российские военнослужащие, но и мирные граждане.

