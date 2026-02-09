Боец СВО подал на развод с женой после скандала с оскорблением жителей Белгорода

Участник специальной военной операции (СВО) подал на развод с женой, которая накануне оскорбила жителей Белгорода, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно ИА «Регнум».

Накануне в соцсетях и местных телеграм-каналах распространилось видео, на котором две женщины в резкой форме оскорбляли местных таксистов и жителей города. Ролик вызвал широкое возмущение общественности. На следующий день полиция задержала россиянок.

Мама одной из участниц скандала объяснила, что ее дочь в действительности не имела намерений никого оскорблять и просто «неудачно выразилась».

Россиянка с мужем переехали в Белгородскую область из Калининграда. По информации источников, мужчину давно не устраивал образ жизни супруги и ее характер. Его родственники поддержали решение о разводе. Сам он подписал новый контракт, чтобы продолжить выполнять задачи в зоне СВО.

Ранее ветеран специальной военной операции (СВО) из Подмосковья рассказал, чем занимается после возвращения с фронта.