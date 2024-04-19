В зоне СВО погиб военкор Семен Еремин

«Известия» сообщают, что в зоне спецоперации погиб военкор Семен Еремин. Информация об этом появилась в пятницу, 19 апреля.

На данный момент причины и обстоятельства гибели военного корреспондента не уточняются. Известно, что в зоне СВО Еремин работал с февраля 2022 года, а последний репортаж военкора был опубликован два дня назад. С 2017 года журналист готовил материалы о Мариуполе, Марьинке, Азовстали.

ТАСС отдельно отмечает, что общественная палата РФ будет ходатайствовать о награждении Еремина Орденом мужества посмертно. Два года назад под Угледаром он попал под обстрел минометчиков. Другие подробности выясняются.