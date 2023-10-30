В зоне СВО создан уникальный российский спецбатальон саперов — пилотов дронов

Об пополнившем ряды российских войск в зоне проводимой ВС РФ спецоперации новом подразделении дронщиков-минеров сообщает РИА Новости со ссылкой на начштаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».

Как пояснил собеседник агентства, бойцы указанного подразделения занимаются непосредственно разведкой, с последующим минированием местности. Их работа является существенным подспорьем в уничтожении живой силы и военной техники противника.

«Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — рассказал «Сотый».

Ранее стало известно, что российская армия разгромила у Работино под Запорожьем элитную бригаду ВСУ. 47-я механизированная бригада «Магура» считалась одной из самых боеспособных во всей украинской армии.