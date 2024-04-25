В зону СВО из Клина отправлены два внеочередных гуманитарных конвоя

Глава городского округа Клин Алена Сокольская сообщила, что участникам спецоперации было направлено два внеочередных гуманитарных конвоя.

Машина Союза десантников городского округа Клин стартовала утром, 24 апреля. Она направилась в сторону границы Брянской области с Украиной. Пунктом сбора стала площадь возле Ледового дворца. Вечером этого же дня был загружен автомобиль благотворительного фонда «Долголетие». Эту помощь доставят военным СВО на Сватовское направление, где боевые задачи выполняют многие клинчане. Алена Сокольская отметила важность своевременной доставки помощи.

«Мы - вместе! Клин своих не бросает…», — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Два внеочередных гуманитарных конвоя содержат в себе маскировочные сети, расходные материалы, оборудование для БПЛА, генератор, инструменты, одежду, средства личной гигиены и продукты длительного срока хранения. Десантники и представители БФ доставят посылку лично участникам спецоперации.

Военные СВО признаются, что всегда с нетерпением ждут собранную клинчанами помощь. В этот раз по их просьбе на каждое из конечных направлений будут доставлены флаги городского округа Клин.

«Ребята очень просили!» — призналась Алена Сокольская.

Участникам спецоперации также доставят личные посылки, собранные их родными и близкими людьми. Алена Сокольская благодарит каждого жителя, который помогает в сборе и доставке гуманитарных грузов.