В зону СВО из подмосковной Балашихи передали очередной груз с помощью

В отправке груза в микрорайоне Гагарина в Балашихе приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» Сергей Чураков, депутаты муниципалитета, а также волонтеры и неравнодушные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.

Так, в зону СВО из Балашихи собрали 300 блиндажных свечей для бойцов, которые сделали по партийной акции «Светоч для героя» при помощи школьников и волонтеров. Также в груз вошли 150 банок тушенки, 250 куличей и 100 пар вязанных носков, строительные инструменты и материалы, а также письма от школьников города.

«Этот груз подобран, исходя из реальных потребностей, которые поступают из зоны специальной военной операции. Нашим защитникам приятно будет получить и почувствовать поддержку жителей Балашихи» — сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Примечательно, что сбор грузов в зону СВО из Балашихи происходит на постоянной основе. Недавно силами Фонда туда отправили новый автомобиль Лада Нива, генераторы и другие товары, которые необходимы нашим воинам.