В зону СВО передадут 130 кг меда: пчеловод из деревни Погостище городского округа Шатура приближает победу

Пчеловод из деревни Погостище передал около 130 кг меда для участников спецоперации. Александр Басов на протяжении 35 лет успешно занимается пчеловодством.

Собранный на пасеках мед Александр Басов передает военным СВО, которые прибыли в зону специальной операции из Шатуры и Тулы.

«Я считаю себя патриотом страны. Ну а раз патриот, то должен участвовать в приближении к победе», — считает пчеловод Александр Басов.

Пчеловод уверен, что в меде собрана вся сила. Ценнейший продукт поможет военным СВО оставаться сильными и крепкими. Александр Николаевич заботится о бойцах не в первый раз. Помощь в организации ему оказывают производители из Егорьевска, которые предоставляют на бесплатной основе контейнеры для продукции. Волонтеры занимаются расфасовкой меда. Активное участие принимает и глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Он рассказал, что бойцы благодарны пчеловоду за оказанную помощь.

«Не в первый раз Вы уже помогаете нашим бойцам. Мы отвезем им этот мед и передадим лично в руки. Они очень благодарны, потому что правильно Вы сказали, что мед — это здоровье. А здоровье им сейчас необходимо», — отметил Алексей Артюхин.

Очередную партию натурального и полезного лакомства в зону специальной операции передадут с первым гуманитарным конвоем, который отправится в ближайшее время.